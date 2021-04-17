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بوكيتينو يحسم مستقبل مبابي في باريس

السبت 17/أبريل/2021 - 06:29 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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تحدث الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان، عن مستقبل لاعبه الفرنسي كيليان مبابي وأنباء رحيله عن الفريق وانتقاله إلى ريال مدريد في الموسم المقبل.

وأشار بوكيتينو في تصريحات تليفزيونية، إلى أنه لن يسمح برحيل اللاعب بسهولة وأنه سيقاتل بكل قوة، خاصة بعدما تدرب تحت قيادته لمدة 3 أشهر، مؤكدًا أنه لا يرغب في آن يراه بقميص ريال مدريد.

ورفض التعليق على ما يتم تداوله بشأن تعاقد ناديه مع سيرجيو راموس نجم ريال مدريد، موضحًا أنه لا يرغب في الحديث عن أي لاعب خارج باريس سان جيرمان.

جدير بالذكر أن عقد مبابي سينتهي مع باريس سان جيرمان في صيف 2022، وحتى الآن لم يحسم أمر تجديد عقده، حيث يرفض اللاعب كل العروض.

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