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التشكيل المتوقع لقمة الأهلي والزمالك

السبت 17/أبريل/2021 - 06:44 ص
بوابة الفجر
كتب – الفجر الرياضي
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كشف الإعلامي أحمد شوبير عن التشكيل الأقرب لفريقي الأهلي والزمالك في قمة مباريات الدوري المصري الممتاز، والتي من المقرر أن تقام مساء الأحد المقبل، ضمن المباريات المؤجلة من منافسات الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري العام.

وأكد "شوبير" في تصريحات تليفزيونية أن الزمالك سيبدأ اللقاء بـ جنش في حراسة المرمى، حازم إمام - الونش - محمود علاء - أحمد فتوح أو محمد عبدالشافي في خط الدفاع.

وأضاف: "أعتقد أن فتوح سيبدأ اللقاء أساسياً، وسيتواجد طارق حامد وفرجاني ساسي في منتصف الملعب، مع شيكابالا وأوباما وأشرف بن شرقي كثلاثي هجومي، تحت المهاجم الصريح مروان حمدي، وهناك مفاضلة بينه وبين سيف الدين الجزيري، والأقرب البدء بمروان حمدي».

وتابع: "على دكة البدلاء سيتواجد محمد أبوجبل كحارس احتياطي، مع عدة أسلحة مميزة مثل عبدالله جمعة وأحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري".

وواصل: "الجانب الآخر، سيلعب الأهلي بتشكيل مكون من: علي لطفي في حراسة المرمى، أحمد رمضان بيكهام - بدر بانون - رامي ربيعة - أيمن أشرف في خط الدفاع، أليو ديانج وعمرو السولية ثنائي في منتصف الملعب، وأمامهما الثلاثي طاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي قفشة، ومحمد شريف مهاجماً وحيداً".

وأكمل: "التعديل الوحيد الذي قد يطرأ هو الدفع بوالتر بواليا أساسياً، مع تواجد محمد شريف كجناح في الجبهة اليمنى، لكن لا أعتقد أن ذلك سيحدث، وكهربا بكل تأكيد سيتواجد على مقاعد البدلاء مع مصطفى شوبير وسعد سمير، مع احتمالات ضعيفة لوجود وليد سليمان".

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