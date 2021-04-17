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ريال مدريد يرفض التخلي عن رباعي الفريق

السبت 17/أبريل/2021 - 06:59 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني يخطط لإجراء العديد من التغييرات على تشكيلته في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة وذلك في ظل رغبة الملكي في ضخ دماء جديدة.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن مسئولي ريال مدريد لا ينوون التخلي عن رباعي الفريق فيدي فالفيردي وفينيسيوس جونيور ومارتين أوديجارد ورودريجو جوس.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد سيعتمد على هذا الرباعي في الحاضر والمستقبل ولذلك فإن الملكي أغلق الباب أمام رحيلهم في الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد يترقب رد سيرجيو راموس ولوكاس فاسكيز على العروض المقدمة من أجل تجديد عقودهم التي تنتهي في الميركاتو الصيفي المقبل.

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