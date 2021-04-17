Advertisements

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم السبت

السبت 17/أبريل/2021 - 07:30 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
Advertisements
زوار الفجر الرياضي نستعرض لكم ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل انطلاق منافسات الجولة ال 31 والمقرر لها السبت الموافق السابع عشر من أبريل الجاري.

ويتربع البرتغالي كريستيانو رونالدو عرش صدراة الهدافين برصيد 25 نقطة رغم غيابه عن التسجيل في مباراة فريقه الاخيره أمام جنوى والتي انتهت لصالح السيدة العجوز بثلاثة أهداف لهدف.

فيما يستمر البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم انتر ميلان في ملاحقة المتصدر رونالدو برصيد 21 هدف
ويأتي لويس مورييل مهاجم أتلانتا ثالث الترتيب برصيد 18 هدف.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإيطالي على النحو التالي:
كريستيانو رونالدو 25 هدف
روميلو لوكاكو 21 هدف
مورييل 18 هدف
سيمون نوانكو 16 هدف
دوشان فلاهوفيتش 15 هدف
لورنزو إنسيني 15 هدف
لوتارو مارتينيز 15 هدف
إبراهيموفيتش 15هدف
شيرو ايموبيلي 14 هدف
دوفان زاباتا 13 هدف
جواو بيدرو 13 هدف
أندريا بيلوتي 12 هدف
دومينيكو بيراردي 11 هدف
فرانشيسكو كابوتو 11 هدف
فرانك كيسييه 10 هدف
فابيو كوالياريلا 10 هدف
جوردان فيريتو 10 هدف
ماتيا ديسترو 10 هدف
روبرتو سوريانو 9 هدف

أخبار تهمك

بوكيتينو يحسم مستقبل مبابي في باريس

منذ أقل من ساعتين

حسمها لابورتا.. برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 15 ساعة

صفقة تبادلية مفاجئة بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

خبر صادم من "حميات العباسية": أسرة المستشفى امتلأت بمرضى كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة تبادلية محتملة بين ميلان وبرشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وفاة والدة أحمد خالد صالح إثر فيروس كورونا

منذ ساعتين و 12 دقيقة

رسميًا.. غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

منذ حوالي 8 ساعات

شخصية سرية في "ملوك الجدعنة" تتصدر التريند وتحقق نجاحا شعبيا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

منذ يوم

خبر سار في الأهلي قبل القمة

منذ حوالي 7 ساعات

تحذير من هذه الظاهرة.. بيان من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 17 ساعة

حقيقة توقيع محمد مجلي للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

المستشفي تعِج بالمُصابين.. تعرف على قائمة مُصابي الأهلي قبل موقعة القمة ضد الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عمرو أديب: إثيوبيا بدأت تبني الحائط الخاص بالملء الثاني

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. غيابات الأهلي أمام الزمالك في الدوري

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. حقيقة تعرض مصر لكتلة هوائية سامة

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:08 ص

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

عاجل.. وفاة والدة أحمد خالد صالح إثر فيروس كورونا

06:11 ص

خبر سار في الأهلي قبل القمة

01:47 ص

عاجل.. حقيقة تعرض مصر لكتلة هوائية سامة

09:31 م

رسميًا.. غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

12:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة