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ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم السبت
السبت 17/أبريل/2021 - 07:30 ص
محمد نادر
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زوار الفجر الرياضي نستعرض لكم ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل انطلاق منافسات الجولة ال 31 والمقرر لها السبت الموافق السابع عشر من أبريل الجاري.
ويتربع البرتغالي كريستيانو رونالدو عرش صدراة الهدافين برصيد 25 نقطة رغم غيابه عن التسجيل في مباراة فريقه الاخيره أمام جنوى والتي انتهت لصالح السيدة العجوز بثلاثة أهداف لهدف.
فيما يستمر البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم انتر ميلان في ملاحقة المتصدر رونالدو برصيد 21 هدف
ويأتي لويس مورييل مهاجم أتلانتا ثالث الترتيب برصيد 18 هدف.
وجاء ترتيب هدافي الدوري الإيطالي على النحو التالي:
كريستيانو رونالدو 25 هدف
روميلو لوكاكو 21 هدف
مورييل 18 هدف
سيمون نوانكو 16 هدف
دوشان فلاهوفيتش 15 هدف
لورنزو إنسيني 15 هدف
لوتارو مارتينيز 15 هدف
إبراهيموفيتش 15هدف
شيرو ايموبيلي 14 هدف
دوفان زاباتا 13 هدف
جواو بيدرو 13 هدف
أندريا بيلوتي 12 هدف
دومينيكو بيراردي 11 هدف
فرانشيسكو كابوتو 11 هدف
فرانك كيسييه 10 هدف
فابيو كوالياريلا 10 هدف
جوردان فيريتو 10 هدف
ماتيا ديسترو 10 هدف
روبرتو سوريانو 9 هدف
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