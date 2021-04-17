تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد تشيلسي في نصف نهائى كأس الإتحاد الإنجليزي

يصطدم مانشستر سيتي بنظيره تشيلسي في نصف نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي في المباراة المقرر إقامتها في تمام السادسة والنصف مساء الأحد السابع عشر من أبريل الجاري على ستاد ويمبلي.





وبلغ فريق الإسباني بيب جوارديولا نصف نهائي البطولة بعد إقصائه إيفرتون بهدفين نظيفين، على الجانب الآخر تواجد تشيلسي في الدور ذاته بعد تخطيه عقبة شيفيلد يونايتد بهدفين مقابل لا شئ.





وشهد تشكيل مانشستر سيتي غياب النجم الجزائري رياض محرز عن المواجهة لإراحتة قبل مواجهة توتنهام هوتسبير في نهائي كأس الرابطة يوم 25 أبريل، ثم باريس سان جيرمان يوم 28 من الشهر ذاته.





في حين سيعاود المدرب الإسباني الإعتماد على رحيم ستيرلينج، الغائب عن المشهد في الفترة الأخيرة، عوضًا عن رياض محرز.





التشكيلة المتوقعة لمانشستر سيتي

حراسة المرمى: جاك ستيفين

خط الدفاع: كانسيلو - ستونز - دياز - ووكر

خط الوسط الدفاعي: غوندوغان - رودري

الوسط الهجومي: ستيرلينغ - دي بروين - فودين

خط الهجوم: برناردو سيلفا





البدلاء: إيدرسون - توريس - غارسيا - لابورت - محرز - آكي - خيسوس - ميندي - زينشينكو - ديلاب - بالمر - كارسون



