تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

يلتقي فريق مانشستر سيتي مع نظيره تشيلسي، يوم السبت 17 أبريل، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب ويمبلي، ضمن منافسات دور النصف نهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي.





وحقق فريق أرسنال اللقب في النسخة الماضية على حساب تشيلسي في المباراة النهائية، وذلك بعد الفوز عليه بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.





واستقر توماس توخيل مدرب تشيلسي، على التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته امام منافسه مانشستر سيتي، وجاءت التشكيلة المتوقعة كالتالي :-





ميندي - ازبيلكوتا - روديجير - تياجو سيلفا - جيمس - ماركوس الونسو - جورجينو - كانتي - ماونت - كاي هافيرتز - تيمو فيرنر.



