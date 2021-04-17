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الصحة العالمية تحذر: العالم مقبل على أشد فترة لتفشي كورونا

السبت 17/أبريل/2021 - 06:01 ص
أرشيفية
أرشيفية
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أعلنت منظمة الصحة العالمية (الجمعة) أن العدد الأسبوعي لإصابات (كوفيد-19) الجديدة على مستوى العالم تضاعف تقريبا خلال الشهرين الماضيين، مقتربا من أعلى معدل للإصابات شهده العالم حتى الآن منذ تفشي الجائحة.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد انتشر في العالم كله وأصاب ما يقرب من 139،8 مليون شخص حول العالم، وقتل ما يقرب من 3 ملايين شخص.

وحاولت العديد من كبرى الشركات والدول في العالم إنتاج لقاح يحمي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبالفعل ظهرت عدة أنواع، أبرزها لقاح سينوفارم الصيني، ولقاح أسترازينكا البريطاني، ولقاح موديرنا، وغيرها من اللقاحات.

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