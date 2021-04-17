الصحة العالمية تحذر: العالم مقبل على أشد فترة لتفشي كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية (الجمعة) أن العدد الأسبوعي لإصابات (كوفيد-19) الجديدة على مستوى العالم تضاعف تقريبا خلال الشهرين الماضيين، مقتربا من أعلى معدل للإصابات شهده العالم حتى الآن منذ تفشي الجائحة.





يذكر أن فيروس كورونا المستجد انتشر في العالم كله وأصاب ما يقرب من 139،8 مليون شخص حول العالم، وقتل ما يقرب من 3 ملايين شخص.



