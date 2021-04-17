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عاجل.. وفاة والدة أحمد خالد صالح إثر فيروس كورونا

السبت 17/أبريل/2021 - 06:11 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
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توفت منذ قليل هالة زين، والدة الفنان أحمد خالد صالح وذلك بعد صراع مع فيروس كورونا استمر عدة أسابيع.

وكتب أحمد خالد صالح، مؤخرا علي حسابه "فيسبوك" :" لله الذي لا يحمد على مكروه سواه بفضله وبنعمته وبكره وبدعواتكم اللي ارجوكم تستمر لأمي ولكل مريض بالشفاء العاجل، بتتحسن وإن شاء الله يلحقنا برمضان غير فاقدين ولا مفقودين، كل سنة وأنتم طيبين".

ويعرض حاليا له مسلسل "قصر النيل" بطولة دينا الشربيني، أحمد مجدي، ريهام عبد الغفور، صبري فواز، صلاح عبدالله، محمود البزاوي، مريم الخشت، من إخراج خالد مرعي، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإنتاج iProductions.

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