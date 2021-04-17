تعرف على تفاصيل صلاة جنازة والدة أحمد خالد صالح



توفت منذ قليل دكتورة هالة زين، والدة الفنان أحمد خالد صالح اثر فيروس كورونا ومن المقرر إقامة صلاه الجنازة عقب صلاه الظهر بمسجد عمرو بن العاص.



وكتب أحمد خالد صالح، مؤخرا علي حسابه "فيسبوك" :" لله الذي لا يحمد على مكروه سواه بفضله وبنعمته وبكره وبدعواتكم اللي ارجوكم تستمر لأمي ولكل مريض بالشفاء العاجل، بتتحسن وإن شاء الله يلحقنا برمضان غير فاقدين ولا مفقودين، كل سنة وأنتم طيبين".



ويعرض حاليا له مسلسل "قصر النيل" بطولة دينا الشربيني، أحمد مجدي، ريهام عبد الغفور، صبري فواز، صلاح عبدالله، محمود البزاوي، مريم الخشت، من إخراج خالد مرعي، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإنتاج iProductions.