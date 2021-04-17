أول تعليق من هنادي مهنا عقب وفاة والدة زوجها أحمد خالد صالح





أعلنت الفنانة هنادي مهنا عن وفاة والدة الفنان زوجها أحمد خالد صالح، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.ونشرت قائلة "توفت إلي رحمة الله حماتي الدكتورة هالة زين إن لله وانا اليه راجعون وستقوم صلاه الجنازة بمسجد عمرو بن العاص عقب صلاه الظهر".وكتب أحمد خالد صالح، مؤخرا علي حسابه "فيسبوك" :" لله الذي لا يحمد على مكروه سواه بفضله وبنعمته وبكره وبدعواتكم اللي ارجوكم تستمر لأمي ولكل مريض بالشفاء العاجل، بتتحسن وإن شاء الله يلحقنا برمضان غير فاقدين ولا مفقودين، كل سنة وأنتم طيبين".