Advertisements

عمرو أديب: بيعوا مجمع التحرير وأرض الحزب الوطني

السبت 17/أبريل/2021 - 06:53 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
Advertisements
عقب الإعلامي عمرو أديب، على نفي الحكومة بيع مجمع التحرير لمستثمر أجنبي، مشيرا إلى أنه لا يجد مانع من بيع مجمع التحرير لمستثمر اجنبي، مضيفا: "فيها إيه ما تبعوه لمستثمر أجنبي وادخلوا معاهم بالأرض".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء الجمعة، إلى أنه قلق أن يكون مصير المجمع أنه يقسم إلى "بوتيكات"، متسائلا: "ما الأزمة في بيع المجمع.. بيعوا المجمع، وأرض الحزب الوطني، إيه المشكلة"، مضيفا: "اللي يقدم عرض مالي وفني كويس حلال عليه، المهم بلاش يخلص على حاجة محزنة".

وأضاف الإعلامي عمرو أديب "إحنا هنعمل إيه بالمجمع، لا هو متحف، وهرم، ما تسيبوه يتباع، سبيه يمسك إيدك يا فوزية"، متسائلا: "لماذا نحن ضد القطاع الخاص والمستثمر الأجنبي؟"، متابعا: "إحنا عندنا حتة ألماظ هنستفاد منها إزاي.. دي فرصتنا الذهبية متخافوش".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عمرو أديب بوابة الفجر الفجر الحزب الوطني

أخبار تهمك

عمرو أديب: إثيوبيا بدأت تبني الحائط الخاص بالملء الثاني

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. حقيقة تعرض مصر لكتلة هوائية سامة

منذ حوالي 10 ساعات

رسميًا.. غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

منذ حوالي 7 ساعات

خبر سار في الأهلي قبل القمة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

منذ يوم

حسمها لابورتا.. برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 14 ساعة

صفقة تبادلية مفاجئة بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 12 ساعة

خبر صادم من "حميات العباسية": أسرة المستشفى امتلأت بمرضى كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة توقيع محمد مجلي للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تحذير من هذه الظاهرة.. بيان من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 16 ساعة

شخصية سرية في "ملوك الجدعنة" تتصدر التريند وتحقق نجاحا شعبيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أسعار الذهب ترتفع 6 جنيه في نهاية التعاملات اليوم الجمعة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وفاة والدة أحمد خالد صالح إثر فيروس كورونا

منذ ساعة و 7 دقيقة

بالأسماء.. غيابات الأهلي أمام الزمالك في الدوري

منذ حوالي 12 ساعة

المستشفي تعِج بالمُصابين.. تعرف على قائمة مُصابي الأهلي قبل موقعة القمة ضد الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة تبادلية محتملة بين ميلان وبرشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

"أديب" يوجه رسالة إلى وزيرة الاستثمار بشأن السوريين

عمرو أديب يقترح هدم مجمع التحرير.. شاهد السبب (فيديو)

عمرو أديب: "مبنى التحرير في مكان لوز.. بلاش نهده ولكن نستفاد منه"

"أديب': مستخسر سجن طرة يكون على النيل.. ويقترح تأجير مجمع التحرير

بعد استقالة اتحاد الكرة.. عمرو أديب: "بلاش تسيبونا في الطل"

"أديب" يفاجئ الإخوان: سيصابوا بصدمة لما يلاقوني عرضت الكلام ده (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:08 ص

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

خبر سار في الأهلي قبل القمة

01:47 ص

عاجل.. وفاة والدة أحمد خالد صالح إثر فيروس كورونا

06:11 ص

عاجل.. حقيقة تعرض مصر لكتلة هوائية سامة

09:31 م

رسميًا.. غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

12:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة