عمرو أديب: بيعوا مجمع التحرير وأرض الحزب الوطني

عقب الإعلامي عمرو أديب، على نفي الحكومة بيع مجمع التحرير لمستثمر أجنبي، مشيرا إلى أنه لا يجد مانع من بيع مجمع التحرير لمستثمر اجنبي، مضيفا: "فيها إيه ما تبعوه لمستثمر أجنبي وادخلوا معاهم بالأرض".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء الجمعة، إلى أنه قلق أن يكون مصير المجمع أنه يقسم إلى "بوتيكات"، متسائلا: "ما الأزمة في بيع المجمع.. بيعوا المجمع، وأرض الحزب الوطني، إيه المشكلة"، مضيفا: "اللي يقدم عرض مالي وفني كويس حلال عليه، المهم بلاش يخلص على حاجة محزنة".



