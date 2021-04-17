"يرحم بوك" لتاتي G13 تحتل المراكز الأولى على أنغامي





أصدر مغني الراب التونسي والمقيم بفرنسا تاتي جي 13 أغنيته الجديدة بعنوان "يرحم بوك" مستعرضا من خلالها تقنيات كبيرة في الإلقاء مثبتا من خلالها جدارته في الساحة ومتوجها برسالة للعودة للحب في العلاقات عوضا عن الكره ، حيث تطرق لعديد المواضيع الأخرى التي أثرت في مسيرته.





الأغنية متاحة على منصة أنغامي التي ذكرها في كلمات الأغنية كعربون محبة على تشجيعهم المتواصل له و لعديد من الفنانين.





يرحم بوك كتب كلماتها تاتي جي 13 التوبلاين تاتي جي 13 الميكساج بلاستا ستوديو و توزيع الديجيتال شركة شبكة وبرعاية شركة ياز انترتاينمنت .





وقد احتلت الاغنية المراكز الأولى على أنغامي بعد 24 ساعة من إصدارها في المغرب و تونس و الجزائر

الجدير بالذكر أن أنغامي هي منصة رقمية للموسيقى متوفرة على كل أنظمة التشغيل والأولى من نوعها في الشرق الأوسط، حيث أنها تحتوي على أكبر موسوعة من الأغاني.



