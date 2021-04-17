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الحلقة الرابعة من "حرب أهلية" تكشف مفاجأة صادمة بشأن طبيعة العلاقة بين يسرا ومايان السيد

السبت 17/أبريل/2021 - 07:41 ص
بوابة الفجر
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حتى الحلقة الرابعة من مسلسل "حرب أهلية"، لم يكن يعرف أحد طبيعة العلاقة بين مايان السيد (نور) ويسرا (مريم)، ففي الوقت الذي تعيش فيه نور مع مريم في البيت نفسه، وتناديها بأمها، فهي ليست كذلك، بعد أن كشفت الحلقة عن إن نور هي ابنة الخادمة التي كانت تعمل في بيت مريم.

المعلومة جاءت بعد الإلحاح الذي كان عليه الضابط الجار الذي كان يرغب في التعرف على نور والارتباط بها، وبعد أن دخل البيت من بابه وأصبح كلامه أكثر جدياً، اعترفت نور بحقيقة علاقتها بمريم، حتى يكون الأمر أكثر وضوحاً أمام الضابط ويكون متأكداً من قرار الارتباط بها.

وتتواجد مايان في موسم رمضان من خلال 3 مسلسلات، فبالإضافة إلى حرب أهلية، تشارك مايان في بطولة مسلسلي لعبة نيوتن وهجمة مرتدة.

وشاركت مايان من قبل في الدراما الرمضانية منذ 2016 الذي ظهرت فيه بمسلسلي أبو البنات والمغني، ثم ظل الرئيس (2017)، فكرة بمليون جنيه وزودياك (2019) الذي كان أول الإنتاجات الأصلية لمنصة Viu، وسكر زيادة في 2020.

أدوار مايان السينمائية تضمنت فيلم حرب كرموز الذي اكتسح شباك الإيرادات بعيد الفطر 2018، ثم في 2020 فيلم بنات ثانوي.

وحالياً تدرس مايان التمثيل والمسرح في الجامعة الأميركية بالقاهرة، وتسعى لتنويع أعمالها بين الأدوار الجادة والكوميدية والموازنة بين كثافة الحضور وانتقاء الأدوار الجيدة.

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