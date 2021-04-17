Advertisements

حظك اليوم.. توقعات الأبراج اليوم 17 أبريل 2021.. "التمس رضا الوالدين"

السبت 17/أبريل/2021 - 07:51 ص
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements
يوافق اليوم 17 أبريل 2021، ميلادية، وهذا اليوم تحمل الأبراج العديد من المفاجآت السارة والأمور الجيدة إلى أصحابها، أما بعض الأبراج الأخرى فقد تحتاج إلى الحفاظ على ثباتها حتى يمر هذا اليوم.

ونستعرض لكم في السطور التالية توقعات الأبراج اليوم 17 أبريل 2021.

برج الحمل: 
الفلوس مبتجيش بالسّاهل، تذكر ذلك جيّدًا إن أصابتك لوثة شراء مفاجئة،إن لم تكن من أنصار الإدخار فابدأ بالمحاولة إتقاءً لشرّ الأيام الباردة.

برج الثور: 
أن تكون ليّنًا لايعنى أنك متراخٍ كما أنّ التصلب فى الرأى يصبغك بصبغة المُتسلّط، خير الأمور الوَسَط.

برج الجوزاء:
السكينة والهدوء بمشيئة الله تَعَالى فى منزلك لتنعكس على بقية جبهات حياتك، إلتماس الرضا من الوالدين والدعوات الصالحات منهم ترفع معنوياتك عاليًا.

برج السّرطان: 
الزيارات الاجتماعية وصِلَة الرّحِمْ ليست ترفًا لكنها صمام أمان ضد أن تكون وحيدًا فى مواجهة الأزمات وما أكثرها.

برج الأسد: 
الكبرياء نقطة ضعفك، لذا لاتتمسّك بوجهة نظرك بسبب عجرفة وتهمل وجهة نظر الآخرين المنطقيّة، خاصةً إن تعلّق الأمر بالمال.

برج العذراء: 
لاتتفاجأ إن بدا الحبيب متأرجح العاطفة، كأن يقوم بافتعال خلاف ثم يسّعى خلفك لإجراء صلح فورى، كن متعاونًا وتقبل التقلبات المزاجيّة.

برج الميزان: 
العاطفة تخمد أما آثار العقل والمنطق فتدوم لفترة أطول، ألق نظرة فاحصة على وضعك المالى وتمسك بالتوفير حتى لاتقع بضائقة مالية.

برج العقرب: 
لا بأس من الإستمرار فى فعل الخير ولكن مع أداء إلتزاماتك نحو نفسك وأسرتك، فاقد الشيئ لايُعطيه.

برج القوس:
يوم مناسب لتقريب وجهات النظر وتصفية الخلافات الشائكة،سواءً كان الخلاف يخصك أويخص آخرين فقد تكون أنت مفتاح الحل بمشيئة الله تَعَالى.

برج الجدى: 
ابتعد عن الإفراط فى الطعام أو إلتهام أطعمة غير متناسبة فى توقيتٍ واحد، مشاكل الهضم واردة الحدوث فاحترس.

برج الدّلو:
الإبتهاج مع الأطفال الصغار سواءً كانو أطفالك أم أطفال العائلة يكون سببًا فى فرحة غامرة وشغلًا لوقتك فى عمل نافع، أفضل من النّميمة أوالغيبة.

برج الحُوت: 
بإمكانك تجميع الخردوات وإنهاء وجودها للأبد من منزلك، أوإنهاء علاقة بأشخاص سيّئين لتوفّر مساحة أوسع لطاقة نظيفة خالية من شوائب الماضى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حظك اليوم الطالع الفلكي الأبراج

أخبار تهمك

صفقة تبادلية مفاجئة بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

بوكيتينو يحسم مستقبل مبابي في باريس

منذ أقل من ساعتين

حسمها لابورتا.. برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 15 ساعة

شخصية سرية في "ملوك الجدعنة" تتصدر التريند وتحقق نجاحا شعبيا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

منذ يوم

خبر سار في الأهلي قبل القمة

منذ حوالي 7 ساعات

تحذير من هذه الظاهرة.. بيان من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. حقيقة تعرض مصر لكتلة هوائية سامة

منذ حوالي 11 ساعة

بالأسماء.. غيابات الأهلي أمام الزمالك في الدوري

منذ حوالي 13 ساعة

حقيقة توقيع محمد مجلي للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

خبر صادم من "حميات العباسية": أسرة المستشفى امتلأت بمرضى كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وفاة والدة أحمد خالد صالح إثر فيروس كورونا

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عمرو أديب: إثيوبيا بدأت تبني الحائط الخاص بالملء الثاني

منذ حوالي 4 ساعات

رسميًا.. غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

منذ حوالي 8 ساعات

المستشفي تعِج بالمُصابين.. تعرف على قائمة مُصابي الأهلي قبل موقعة القمة ضد الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

صفقة تبادلية محتملة بين ميلان وبرشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

الطالع الفلكى الخَمِيس 14/2/2019..زُهُور الحُبّ!

الطالع الفلكي الأحد 5/5/2019..بَرَكَة للعَائِلَة!

الطالع الفلكي الأربِعَاء 8/4/2020..أعمَال الجَمَال!

الطالع الفلكي الأحد 24/5/2020..عِيد سَعِيد!

الطالع الفلكى الأحد 31/5/2020..القِرش الأبْيَض!

حظك اليوم.. توقعات الأبراج اليوم 10 مارس 2021.. "الكبرياء نقطة ضعفك"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:08 ص

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

عاجل.. وفاة والدة أحمد خالد صالح إثر فيروس كورونا

06:11 ص

خبر سار في الأهلي قبل القمة

01:47 ص

عاجل.. حقيقة تعرض مصر لكتلة هوائية سامة

09:31 م

رسميًا.. غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

12:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة