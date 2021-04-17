الهند تسجل أكثر من 234 ألف إصابة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الهندية، اليوم السبت، أكثر من 234 ألف حالة بفيروس كورونا،خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وشهدت الهند، زيادة يومية قياسية في إصابات كوفيد-19، حيث تعد هذه ثامن زيادة يومية قياسية خلال الأيام التسعة الماضية.

كما ارتفع عدد الوفيات في الهند جراء كوفيد-19 إلى 175649، بعد تسجيل 1341 وفاة جديدة.

وكان إجمالي الإصابات في الهند، وصل إلى نحو 14.5 مليون إصابة، لتحتل المركز الثاني عالميا من حيث عدد الإصابات المؤكدة، بعد الولايات المتحدة التي سجلت أكثر من 32 مليون إصابة.