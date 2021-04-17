مارك ويلبيرج يظهر في اللقطات الأولى من تصوير فيلمه الجديد Stu



ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من تصوير مشاهد الفيلم بأحد مواقع التصوير الخارجي بمدينة لوس أنجلوس، وظهر ويلبيرج في اطلالة مستوحاة من السبعينيات.



ومن المقرر أن يطرح الفيلم خلال عام 2022، بعد نهاية تصوير مشاهده قبل نهاية 2021.



يستعد النجم الكبير مارك ويلبيرج للعودة للظهور أمام كاميرات السينما، عبر فيلم جديد له سيطرح بعنوان Stu وتدور أحداثه في إطار من التبشير الديني.