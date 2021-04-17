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مادس مكيلسن أحدث المنضمين لفيلم إنديانا جونز الجديد
السبت 17/أبريل/2021 - 08:52 ص
أحمد جمال أحمد
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اعلن عن انضمام النجم مادس مكيلسن لأبطال الجزء الخامس المرتقب من سلسلة انديانا جونز للنجم الكبير هاريسون فورد والذي سيكون أيضًا من إخراج ستيفن سبيلبرج.
ووفق صحيفة ديلي ميل، سيقدم مادس شخصية بالفيلم لم يتم الكشف عنها حتى الآن، ليكون ثاني فيلم عملاق ينضم له مادس إلى جانب سلسل fb ضمن عالم هاري بوتر.
ومن المقرر انطلاق تصوير الفيلم خلال عام 2021 الجاري ليطرح العام المقبل.
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