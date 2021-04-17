Advertisements

فلسطين تعلن وفاة سفيرها بدمشق إثر إصابته بفيروس كورونا

السبت 17/أبريل/2021 - 09:03 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

أصدرت السفارة الفلسطينية بدمشق، اليوم السبت، بيانًا نعت فيه السفير الفلسطيني محمود الخالدي الذي فارق الحياة جراء مضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد.

                        

وقال البيان إن "السفير الخالدي توفي بمشفى يافا بدمشق وستتم مراسم دفنه يوم الجمعة في مقبرة الشهداء الجديدة بمخيم اليرموك بدمشق".

 

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نعى السفير الخالدي وأعلن تنكيس الإعلام يوما واحدا حدادا على السفير.

 

ويذكر أن السفير الخالدي من مؤسسي حركة "فتح" وقد بدأ حياته السياسية عام 1969.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا فلسطين دمشق السفير الفلسطيني

أخبار تهمك

صفقة تبادلية مفاجئة بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

خبر سار لجماهير الزمالك قبل انطلاق القمة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. حقيقة تعرض مصر لكتلة هوائية سامة

منذ حوالي 12 ساعة

صفقة تبادلية محتملة بين ميلان وبرشلونة

منذ حوالي 10 ساعة

بالأسماء.. غيابات الأهلي أمام الزمالك في الدوري

منذ حوالي 15 ساعة

خبر سار في الأهلي قبل القمة

منذ حوالي 8 ساعات

خبر صادم من "حميات العباسية": أسرة المستشفى امتلأت بمرضى كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

شخصية سرية في "ملوك الجدعنة" تتصدر التريند وتحقق نجاحا شعبيا

منذ حوالي 9 ساعات

حسمها لابورتا.. برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. وفاة والدة أحمد خالد صالح إثر فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

المستشفي تعِج بالمُصابين.. تعرف على قائمة مُصابي الأهلي قبل موقعة القمة ضد الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي الكأس

منذ ساعتين و 44 دقيقة

تحذير من هذه الظاهرة.. بيان من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

منذ يوم

عمرو أديب: إثيوبيا بدأت تبني الحائط الخاص بالملء الثاني

منذ حوالي 5 ساعات

رسميًا.. غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

إثر وفاة السبسي.. موقع البيت الأبيض ينشر بيان تعزية من ترامب للشعب التونسي

ما هي الإجراءات التي اتخذتها الدول العربية حدادا على وفاة مبارك؟

عاجل.. وفاة الفنان طوني موسى بعد إصابته بفيروس "كورونا"

أوزبكستان: وفاة نائب رئيس الوزراء بفيروس كورونا

وفاة المخرج الأرجنتيني فرناندو سولاناس بفيروس كورونا

فنانون وسياسيون.. مشاهير توفوا بكورونا خلال 2020 (حصاد)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:08 ص

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

عاجل.. وفاة والدة أحمد خالد صالح إثر فيروس كورونا

06:11 ص

خبر سار في الأهلي قبل القمة

01:47 ص

عاجل.. حقيقة تعرض مصر لكتلة هوائية سامة

09:31 م

رسميًا.. غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

12:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة