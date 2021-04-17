ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهات اليوم السبت

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ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهات اليوم السبت
السبت 17/أبريل/2021 - 08:33 ص
غدير أحمد
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يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قبل مواجهات اليوم السبت.
ويجتل هاري كين مهاجم فريق توتنهام صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" جدول برصيد 21 هدف.
بينما جاء محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول كوصيف برصيد 19 هدف ثم يأتي برونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد في المرتبة الثانية برصيد 16 هدف.
وإليكم جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز كالآتي:-
1- هاري كين، توتنهام، 21 هدفًا.
2- محمد صلاح، ليفربول، 19 هدفًا.
3- برونو فرنانديز، مانشستر يونايتد، 16 هدفًا.
4- باتريك بامفورد، ليدز يونايتد، 14 هدفًا.
5- كالفيرت لوين، إيفرتون، 14 هدفًا.
6- سون هيونج، توتنهام، 13 هدفًا.
7- جيمي فاردي، ليستر سيتي، 12 هدفًا.
8- أولي واتكينز، أستون فيلا، 12 هدفًا.
9- إيلكاي جوندوجان، مانشستر سيتي، 11 هدفًا.
10- ألكسندر لاكازيت، آرسنال، 11 هدفًا.
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