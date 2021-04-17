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ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهات اليوم السبت

السبت 17/أبريل/2021 - 08:33 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قبل مواجهات اليوم السبت.


ويجتل هاري كين مهاجم فريق توتنهام صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ"  جدول برصيد 21 هدف.


بينما جاء محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول كوصيف برصيد 19 هدف ثم يأتي برونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد في المرتبة الثانية برصيد 16 هدف.

وإليكم جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز كالآتي:-

1- هاري كين، توتنهام، 21 هدفًا.
2- محمد صلاح، ليفربول، 19 هدفًا.
3- برونو فرنانديز، مانشستر يونايتد، 16 هدفًا.
4- باتريك بامفورد، ليدز يونايتد، 14 هدفًا.
5- كالفيرت لوين، إيفرتون، 14 هدفًا.
6- سون هيونج، توتنهام، 13 هدفًا.
7- جيمي فاردي، ليستر سيتي، 12 هدفًا.
8- أولي واتكينز، أستون فيلا، 12 هدفًا.
9- إيلكاي جوندوجان، مانشستر سيتي، 11 هدفًا.
10- ألكسندر لاكازيت، آرسنال، 11 هدفًا.

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