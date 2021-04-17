خبر سار لجماهير الزمالك قبل انطلاق القمة

ينتظر عشاق الكرة المصرية ديربي القاهرة حينما يستضيف نادي الزمالك غريمه التقليدي النادي الأهلي في تمام التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل الثامن عشر من أبريل الجاري، على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.









واستعاد نادي الزمالك خدمات ظهيره الأيسر عبد الله جمعة بعد تعافيه من الإصابة التي لحقته على مستوى العضلة الضامة، والتي أبعدته عن مباراة فريقه أمام تونجيت الزامبي في دوري أبطال أفريقيا وحرس الحدود في كأس مصر .









وقال أسامة نبيه المدرب العام للقلعة البيضاء "ظهر عبدالله جمعة بمستوى جيد خلال مران الفريق مساء أمس الخميس".









مضيفاً"أصبح اللاعب جاهز من الناحية الطبية للمشاركة في المباريات ".









مشيراً إلى أنه من المؤكد أن يكون للاعب نصيب كبير من المشاركة أمام الأهلي بعد التأكد من سلامته الطبية.

سبق وأن تواجه الفريقان في 120 مباراة في الدوري المصري الممتاز، كان للنادي الأهلي النصيب الأكبر من الفوز حيث استطاع الإنتصار في 45 مباراة، مقابل 27 فوز للفارس الأبيض، في حين خيم التعادل على القمة في 48 مناسبة.









سجل المارد الأحمر 143 هدفًا في القمة، أما أبناء ميت عقبة فقد سجلوا 103 هدفًا في تاريخ مواجهات الفريقين.