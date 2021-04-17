مشاحنات وانسحابات ومشاكل شخصية تُهدد دراما رمضان.. تعرف على الأسباب والتفاصيل



" عشنا وشوفنا ..أخت البطل طمعانه يبقي دورها أكبر من البطل " هكذا علقت الفنانه الشابه ريهام حجاج عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك " و ذلك لخلافها مع النجمة آيتن عامر التي تشاركها في العمل الدرامي " كل ما نفترق " التي تقوم ببطولته والذي أثار هذا الخلاف ضجه كبيره في الأيام القليله الماضيه والذي يستمر إلي الآن مما تسبب هذا في إزعاج الفنانين الزملاء ورواد مواقع التواصل الإجتماعي والجمهور بشكل عام حيث أصبح الصراع بين النجمتين علني كل منهما يجرح الآخر ويتهمه إتهامات مشينه وقد بادرت أيتن عامر بالرد علي بوستر ريهام حجاج قائله " الفاشله تري في نجاح الأخرين إزدراء لشخصها "







توالت الصراعات بين الفنانين داخل الوسط الفني هذا العام لحد وصل أقصاه وبصوره مسيئه للفن والفنانين فالفن هو القوه الناعمه لمصر التي من خلالها يري العالم الخارجي مصر شعبا وكيانا فكيف يجعل الفنانين الأن من هذه القوه الناعمه سلاحا مضاد يخرب ويهدم لا يبني .الكثير لا يعلم أن مهنه التمثيل ليس لها رقيب والممثل مباح له كل شئ ولكن العكس هو الصحيح الممثل كالمعلم بل الأن هو الأفضل فيتم تقليده لا فقط في إطار عمله ولكن في حياته الشخصيه ومأكله ومشربه وملبسه لذا يجب الإنتباه والتصرف بحذر ومحاسبه من يخالف القواعد المهنيه والإخلاقيه









للجدير بالذكر أنه داخل الوسط الفني وخاصه في الموسم الرمضاني قد يتصارع الفنانين في تلبيه إحتياجات الجمهور والحصول علي اكبر المشاهدات و أكثر المتابعات لأن الجمهور هو الوحيد الذي يقيم نجاح العمل أو فشله فالبعض يصنع ضجه بمشكله كي يحصل علي متابعات ولكن ذلك بالطبع دون جدوي في باطنه مهما ظهر ناجحا فالجمهور ينجح العمل الذي يستحق بالفعل النجاح ذو الأبطال الخلوقين التي بالطبع تظهر المحبه والتناغم بينهم علي الشاشه أثناء العرض فيجذب إنتباه الجميع بعكس العمل الذي جميع المشاركين فيه بينهم بغضه وخلافات فالجمهور المصري جمهور ذكي يستطيع الإفراز والتمييز وبالطبع سينفر من ذلك العمل مهما كانت جودته وإتقانه