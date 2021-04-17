ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهات اليوم السبت

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ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهات اليوم السبت
السبت 17/أبريل/2021 - 09:36 ص
غدير أحمد
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يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قبل مواجهات اليوم السبت.
مازال يحتل فريق مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب بطولة البريميرليغ برصيد 74 نقطة، بينما يأتي مانشستر يونايتد في المرتبة الثانية برصيد 63 نقطة.
وإليكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز كالآتي:-
1- مانشستر سيتي 74 نقطة.
2- مانشستر يونايتد 63 نقطة.
3 – ليستر سيتي 56 نقطة.
4- وست هام 55 نقطة.
5- تشيلسي 54 نقطة.
6- ليفربول 52 نقطة.
7- توتنهام 49.
8 – إيفرتون 47 نقطة.
9 – أرسنال 45 نقطة.
10 – ليدز يونايتد 45 نقطة.
11 – أستون فيلا 44 نقطة.
12- وولفرهامبتون 38 نقطة.
13- كريستال بالاس 38 نقطة.
14- ساوثهامبتون 36 نقطة.
15 – برايتون 33 نقطة.
16 - برلين 32 نقطة.
17 – نيوكاسل يونايتد 32 نقطة.
18 – فولهام 26 نقطة.
19 – وست بروميتش 21 نقطة.
20- شيفيلد يونايتد 14 نقطة.
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