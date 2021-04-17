ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهات اليوم السبت

يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قبل مواجهات اليوم السبت.









مازال يحتل فريق مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب بطولة البريميرليغ برصيد 74 نقطة، بينما يأتي مانشستر يونايتد في المرتبة الثانية برصيد 63 نقطة.









وإليكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز كالآتي:-

1- مانشستر سيتي 74 نقطة.

2- مانشستر يونايتد 63 نقطة.

3 – ليستر سيتي 56 نقطة.

4- وست هام 55 نقطة.

5- تشيلسي 54 نقطة.

6- ليفربول 52 نقطة.

7- توتنهام 49.

8 – إيفرتون 47 نقطة.

9 – أرسنال 45 نقطة.

10 – ليدز يونايتد 45 نقطة.

11 – أستون فيلا 44 نقطة.

12- وولفرهامبتون 38 نقطة.

13- كريستال بالاس 38 نقطة.

14- ساوثهامبتون 36 نقطة.

15 – برايتون 33 نقطة.

16 - برلين 32 نقطة.

17 – نيوكاسل يونايتد 32 نقطة.

18 – فولهام 26 نقطة.

19 – وست بروميتش 21 نقطة.

20- شيفيلد يونايتد 14 نقطة.