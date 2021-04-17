نادال يودع ربع نهائي بطولة مونت كارلو للتنس

تجرع رفائيل نادال هزيمة مفاجئة في دور الثمانية لبطولة مونت كارلو للتنس للأساتذة أمام الروسي أندريه روبليف اليوم الجمعة، بنتيجة 6-2 و4-6 و6-2 في سادس خسارة له فقط في تاريخ مشاركاته في بطولة فاز بلقبها 11 مرة.









وواجه اللاعب الإسباني خطر الخروج بمجموعتين متتاليتين حين تقدم عليه روبليف بكسر للإرسال في المجموعة الثانية بعد أن هيمن اللاعب الروسي على المجموعة الأولى لكن نادال أظهر روحاً قتالية معتادة للعودة في المباراة.









لكن روبليف واصل اللعب بقوة ليحسم اللاعب الروسي البالغ عمره 23 عاماً والمصنف الثامن عالمياً المباراة لصالحه.









وهذا أول انتصار يحققه روبليف على نادال كما تعد المرة الأولى التي ينجح في انتزاع أي مجموعة أمام منافسه الإسباني.









ويبدو الدور قبل النهائي غريباً بعض الشيء حيث سيلعب روبليف مع النرويجي كاسبر رود الذي أطاح ببطل 2019 فابيو فونيني 6-4 و6-3.









وسيلتقي دان إيفانز، الذي فاز على نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالمياً يوم الخميس، وتبعه بالفوز على ديفيد غوفين، مع المصنف الرابع ستيفانوس تيتيباس.









وكان نادال البالغ عمره 34 عاماً يخوض أول بطولة له منذ الخسارة أمام تيتيباس في دور الثمانية لأستراليا المفتوحة لكنه لم يظهر أي معاناة حيث خسر خمسة أشواط فقط في أول مباراتين.









لكن روبليف كان منافساً أكثر قوة اليوم بسبب طريقة لعبه الهجومية.









ولم يجد نادال حلولاً لضربات روبليف في المجموعة الأولى وبدا قريباً من الهزيمة حين تقدم روبليف في المجموعة الثانية لكن نادال عاد في النتيجة ليفوز بهذه المجموعة بعد 74 دقيقة.









لكن روبليف كسر إرساله في بداية المجموعة الفاصلة ورغم أن نادال رد كسر الإرسال مباشرة لمنافسه فان قوة اللاعب الروسي مكنته من التغلب على نادال الفائز بعشرين لقباً في البطولات الأربع الكبرى.