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اندلاع مظاهرات في مدينة نيويورك الأمريكية ضد عنف الشرطة

السبت 17/أبريل/2021 - 09:40 ص
احتجاجات أمريكا
احتجاجات أمريكا
وكالات
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اندلعت احتجاجات، صباح اليوم السبت، في مدينة نيويورك الأمريكية، ضد عنف الشرطة، وذلك بعد أيام من حادثة مقتل الشاب من ذ وي البشرة السوداء، دانتي رايت.

 

وخرج عشرات الأشخاص، في مسيرة في الشوارع، دون أن تكون هناك صدامات مع رجال الشرطة، وفقًا لوكالة "نوفوستي".

 

وكان المتظاهرون، رفعوا شعارات مثل "حياة السود مهمة"، وهتفوا باسم دانتي رايت، وهو أمريكي من أصل إفريقي قُتل مؤخرا أثناء الاعتقال، ورددوا عبارات مثل "لا يمكنك إيقاف الثورة"، "لا لشرطة نيويورك، لا لتفوق البيض"، "توقفوا عن قتل الأطفال السود"، "لا يوجد رجال شرطة جيدون في منظومة عنصرية".

 

وذكر أن دانتي رايت، قُتل قبل أيام، بعد أن سحبت شرطية مسدسها واستخدمته ضده، عوضا عن المسدس الصاعق الكهربائي.

 

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عنف الشرطة اندلاع مظاهرات امريكا الشرطة الامريكية

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