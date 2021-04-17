موعد مباراة النصر السعودي ضد السد القطري في دوري أبطال آسيا

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، بنظيره السد القطري.









موعد مباراة النصر السعودي والسد القطري في دوري أبطال آسيا

ومن المقرر أن تقام مباراة النصر السعودي والسد القطري، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.









ويدخل النصر السعودي اللقاء بنقطة واحدة بعدما تعادل أمام نظيره الوحدات الأردني سلبيًا، فيما يملك السد القطري أيضًا نقطة واحدة، حصل عليها بعد تعادله أمام فولاد إيجابيًا بهدف.









يشار إلى أن أحداث المباراة سوف تلعب على أرضية ملعب استاد مرسول بارك الخاص بفريق النصر السعودي.









القنوات الناقلة لمباراة النصر السعودي والسد القطري في دوري أبطال آسيا

وتذاع المباراة عبر منصة GSA، التابعة لشركة الرياضة السعودية، على أن تنتقل للبث الفضائي في الربع الأخير من العام الحالي.



