فلسطين تعلن وفاة سفيرها بدمشق إثر إصابته بفيروس كورونا

أصدرت السفارة الفلسطينية بدمشق، اليوم السبت، بيانًا نعت فيه السفير الفلسطيني محمود الخالدي الذي فارق الحياة جراء مضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال البيان إن "السفير الخالدي توفي بمشفى يافا بدمشق وستتم مراسم دفنه يوم الجمعة في مقبرة الشهداء الجديدة بمخيم اليرموك بدمشق".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نعى السفير الخالدي وأعلن تنكيس الإعلام يوما واحدا حدادا على السفير.

ويذكر أن السفير الخالدي من مؤسسي حركة "فتح" وقد بدأ حياته السياسية عام 1969.