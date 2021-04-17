أول تعليق من السفارة الصينية بأمريكا على البيان الأمريكي الياباني

اعترضت سفارة الصين في أمريكا، بشدة على البيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة واليابان عقب المحادثات أمس بين زعيمي البلدين.

وأصدرت السفارة، بيانًا اليوم السبت، قالت فيه إن تايوان وهونغ كونغ وشينجيانغ من الشؤون الداخلية للصين ولا ينبغي التدخل فيها.

وأضاف البيان، أن المحادثات بين الرئيس الأمريكي ورئيس وزراء اليابان "تجاوزت نطاق العلاقات الثنائية الطبيعية، وتلحق الضرر بمصالح طرف ثالث، وتهدد السلام والاستقرار في المنطقة".

وقد صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأنه ورئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا، خلال اجتماعهما أمس الجمعة، ملتزمان بالعمل معا بشأن القضايا التي تخص الصين وجنوب بحر الصين وبحر الصين الشرقي وكوريا الشمالية.