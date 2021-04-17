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مدينة جارميش الألمانية تسعى لاستضافة بطولة العالم للتزلج الألبي 2027

السبت 17/أبريل/2021 - 09:45 ص
بوابة الفجر
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تعتزم مدينة جارميش-بارتنكيرخن الألمانية التقدم بطلب لاستضافة بطولة العالم للتزلج الألبي في 2027. وتم إقرار هذا القرار من قبل المجلس المجلس المحلي لمنتجع الرياضات الشتوية البافاري أمس الخميس.

وبعد الفشل في استضافة البطولة عام 2025 والخسارة أمام مدينة سالباخ-هينتيرجليم النمساوية، تقوم جارميش بمحاولة جديدة. وفي حال الفوز باستضافة البطولة ستكون هذه المرة هي الثالثة التي تستضيف فيها جارميش منافسات البطولة بعد نسختي 1967 و 2011.

وسيقوم الاتحاد الدولي للتزلج بالاختيار في مايو 2022. ويجب أن يتم تسليم الوثائق الرسمية للاتحاد الدولي بحلول الأول من مايو. وحتى الآن فإن مدينة كرانس-مونتانا في سويسرا هي المنافس الوحيد المعلوم حاليا.

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