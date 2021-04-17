إيران تبدأ بتخصيب اليورانيوم إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق

بدأت إيران تخصيب اليورانيوم إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، مقتربة من مستويات الأسلحة، في الوقت الذي تحاول فيه الضغط على المفاوضين في فيينا خلال محادثات بشأن استعادة اتفاقها النووي مع القوى العالمية بعد هجوم على موقعها الرئيسي للتخصيب.





وقال مسؤول كبير إنه سيتم تخصيب بضع جرامات فقط في الساعة من غاز اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60٪ - ثلاثة أضعاف المستوى السابق ولكن بكمية أقل بكثير مما تمكنت الجمهورية الإسلامية من إنتاجه. كما تقوم إيران بتخصيب اليورانيوم في منشأة فوق الأرض في موقعها النووي في نطنز والتي زارها بالفعل المفتشون الدوليون، وليس في أعماق قاعات تحت الأرض تمت صيانتها لتحمل الضربات الجوية.





يقول الخبراء إن النطاق الضيق للتخصيب الجديد يوفر لإيران طريقة للتهدئة بسرعة إذا اختارت ذلك، لكن الوقت يضيق حيث تلوح انتخابات رئاسية إيرانية في الأفق وتهدد طهران بالفعل بالحد من عمليات التفتيش الدولية. يمكن لإسرائيل، المشتبه في تنفيذها التخريب يوم الأحد في نطنز، أن تتحرك مرة أخرى وسط حرب الظل طويلة الأمد بين الخصمين في الشرق الأوسط.





أعلن محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، عن زيادة التخصيب على تويتر. وقال قاليباف " تمكن العلماء الايرانيون الشبان المؤمنون بالله من تحقيق 60٪ من اليورانيوم المخصب.. أهنئ أمة إيران الإسلامية الشجاعة على هذا النجاح. قوة إرادة الأمة الإيرانية معجزة ويمكنها نزع فتيل أي مؤامرة ".





واعترف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، الذراع النووية المدنية للبلاد، فيما بعد بالانتقال إلى 60٪. وقال علي أكبر صالحي للتلفزيون الإيراني الحكومي إن أجهزة الطرد المركزي تنتج الآن 9 جرامات في الساعة، لكن سينخفض ذلك إلى 5 جرامات في الساعة في الأيام المقبلة.





وقال صالحي: "أي مستوى تخصيب نرغب فيه هو في متناول أيدينا في الوقت الحالي ويمكننا القيام بذلك في أي وقت نريده". لم يكن من الواضح لماذا جاء الإعلان الأول من قاليباف، القائد السابق المتشدد في الحرس الثوري شبه العسكري الذي تم تسميته بالفعل كمرشح رئاسي محتمل في انتخابات يونيو القادمة في إيران.





في حين أن 60٪ أعلى من أي مستوى تخصيب إيران سابقًا لليورانيوم، إلا أنها لا تزال أقل من مستويات تصنيع الأسلحة البالغة 90٪. كانت إيران تقوم بتخصيب ما يصل إلى 20٪ - وحتى هذه كانت خطوة فنية قصيرة نحو صنع أسلحة. وحدت الصفقة تخصيب إيران من 3.67٪.





ولم ترد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تراقب البرنامج النووي الإيراني، على طلب للتعليق. في وقت سابق من هذا الأسبوع، أرسلت مفتشيها إلى نطنز وأكدت أن إيران تستعد لبدء التخصيب بنسبة 60 ٪ في منشأة فوق الأرض في الموقع.



