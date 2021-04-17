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بايدن يعرب عن سعادته باستمرار طهران في محادثات غير مباشرة مع واشنطن

السبت 17/أبريل/2021 - 09:56 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 60٪ بأنه غير مفيد لكنه قال إنه سعيد بأن طهران لا تزال تجري محادثات غير مباشرة مع واشنطن بشأن استئناف البلدين الامتثال للاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.

قالت إيران يوم الجمعة إنها بدأت تخصيب اليورانيوم إلى 60٪، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق، وخطوة أقرب إلى 90٪، وهي درجة أسلحة، في مصنعها في نطنز، حيث وقع انفجار في وقت سابق من هذا الأسبوع ألقت طهران باللوم فيه على إسرائيل. وقال بايدن للصحفيين في واشنطن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا "نحن لا نؤيد ولا نعتقد أنه من المفيد على الإطلاق أن تقول إيران إنها ستتحرك للتخصيب بنسبة 60 %".

واضاف "ومع ذلك، نحن سعداء لاستمرار إيران في الموافقة على الدخول في مناقشات - مناقشات غير مباشرة - معنا ومع شركائنا حول كيفية المضي قدمًا وما هو مطلوب للسماح لنا بالعودة إلى (الاتفاق النووي) بدون ان نقدم تنازلات لسنا على استعداد لتقديمها ".

كانت إيران قد رفعت بالفعل في الأشهر الأخيرة نسبة التخصيب إلى درجة نقاء 20٪، وهو المستوى الذي يعتبر فيه اليورانيوم عالي التخصيب وخطوة مهمة نحو صنع أسلحة. وكان اتفاق عام 2015 مع القوى العالمية لكبح جماح الطموحات النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات قد حد من مستوى النقاء عند 3.67٪. تنفي إيران سعيها لامتلاك سلاح نووي.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت خطوة إيران تشير إلى أن طهران ليست جادة في العودة إلى الاتفاق النووي، أجاب بايدن: "المناقشات جارية. أعتقد أنه من السابق لأوانه إصدار حكم بشأن النتيجة. لكننا ما زلنا نتحدث. "

تجتمع إيران والقوى العالمية في فيينا لمحاولة إنقاذ الاتفاق النووي لعام 2015 الذي تخلى عنه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قبل ثلاث سنوات - وهو جهد يحتمل أن يكون معقدًا بسبب قرار طهران تكثيف تخصيب اليورانيوم.

قال مسؤول بالاتحاد الأوروبي يوم الجمعة إن المحادثات ستستمر لعدة أيام قبل أن تتوقف حتى يتمكن المسؤولون الإيرانيون والأمريكيون من العودة إلى بلادهم للتشاور. وقال مسؤول الاتحاد الأوروبي للصحفيين "لدينا هذا القرار (الإيراني) لتخصيب 60 %. من الواضح أن هذا لا يجعل المفاوضات أسهل." واصفا ما حدث في نطنز بأنه "تخريب متعمد".

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