في الحلقة الرابعة من مسلسل "النمر".. خالد أنور يرفض الزواج من ولاء الشريف ومحمد رياض ينكر تعرضه للسرقة

عرضت قناة"الحياة" أمس الحلقة الرابعة من مسلسل "النمر" للفنان محمد إمام، ودارت أحداثه حول ذهاب فريدة "ولاء الشريف" لحسن الحلق "خالد أنور" وتطلب منه أن يتزوجها رسميًا بعدما انكشف أمر زواجهم العُرفي، وبعد ذلك يتفاجئ حسن بأشخاص تطرق باب شقته ليجد أمامه مأذون وشهود لكي تتزوجه، فيرفض زواجهم، ويقوم بطردهم.



ثم يطلب منها أن تجري عمليتين جراحيتين الأولى للتخلص من الجنين الذي في بطنها والثانية عملية تُعيدها كما كانت قبل زواجهما، وترفض فريدة وتنصرف غاضبة، وأثناء عودتها للمنزل تتفاجأ بسيارة ميكروباص يخرج منها مجهولون ويقومون بخطفها، ومن المؤكد أن حسن سيقوم بتنفيذ طلب الشيمى وهو التخلص من هذا الجنين حتى يستطيع أن يتقدم لملك "هنا الزاهد" مرة أخرى.



لقاء "أمين"ياسر الزنكلوني بـ"حمبولي" محمد محمود ويتضح أن بينهما صداقة قديمة، حيث أنهم كانوا في السجن معًا، ويعرف حمبولي منه أنه يبحث عن محمد إمام، ويخططا سويا للوصول إليه.



دخول شخصًا مُلثمًا لمحل الذهب الخاص بـ"الشيمي"محمد رياض ويسرق الألماظ الذى كان اشتراه بطريقة غير شرعية، ويكتشف مدير أعماله حجاج عبد العظيم السرقة من خلال كاميرات المراقبة، ويقوم بإبلاغه على الفور ويذهب هو وابنه "خالد"مؤمن نور وملك "هنا الزاهد" للمحل، وتأتى الشرطة لتحقق في السرقة، لكن الشيمي يرفض الإدلاء بأى شئ وينكر السرقة.



مُقابلة "خالد الشيمي"مؤمن نور بـ"فريدة" ولاء الشريف ويواجهها بزواجها العرفي وبعدها يقوم بـ "توبيخها" بسبب رفضها له طيلة الفترة السابقة، وبعدها تتوجه لـ"شمس"نرمين الفقى وهى زوجة أبيها السابقة وتحكي لها ما حدث، فيظهر أخيها"على" محمد مهران ويبدأ فى توبيخها بسبب ما فعلته، ويحاول أن يضربها فتمنعه شمس.



يُحاول "حمبولي" محمد محمود التهجم على منزل محمد إمام، لكنه يقوم بتقيده هو ورجاله ويصورهم ويهدده أنه إذا تعرض له مرة أخرى سيقوم بنشر تلك الصور ويوزعها على كل تكاتك المنطقة.



ذهاب شمس "نرمين الفقى" لمحمد إمام فتجد عنده "ملك"هنا الزاهد فتقوم بالتلميح لها بما عرفته عن زواج" حسن" وصديقتها "فريدة" دون أن تعترف لها بشئ وتؤكد لها أن والدها باعها بالرخيص.



جلوس"شمس" مع محمد إمام وتخبره بما ينوى عليه أمين "ياسر الزنكلونى" وتنصحه أن يبدأ صفحة جديدة من حياته، وتحضر له ملابس من عند علي ابنها "محمد مهران" حتى يقوم بتغيير ملابسه.