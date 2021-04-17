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يسرا تتصدر تريند "جوجل" بعد عرض الحلقة الرابعة من "حرب أهلية"

السبت 17/أبريل/2021 - 10:02 ص
بوابة الفجر
نانسي سمير
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تصدر اسم الفنانة الكبيرة يسرا مؤشرات الأكثر بحثًا على موقع "جوجل"، وذلك بعد عرض الحلقة الرابعة من مسلسل "حرب أهلية" والذي تتضمن أحداثه إكتشاف أروى جودة حقيقة علاقة باسل الخياط بيسرا وخداعه لها بعد عودتها من شهر العسل وإنها زوجته وليسوا أصدقاء.


 "حرب أهلية" بطولة  النجمه يسرا و الفنان باسل خياط وجميلة عوض ومايان السيد وأروى جودة ورشدى الشامي وسينتيا خليفة،تأليف منة القيعى وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز و إنتاج العدل جروب



ويعرض  المسلسل من خلال قنوات cbc في تمام الساعة الثامنة إلا الربع مساء والإعادة الساعة الواحدة إلا الربع صباحا و أيضا نجد عرضه 4 مرات يوميا عبر قناة cbc دراما.

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