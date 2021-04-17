خروج 350 متعافيا من فيروس كورونا بمستشفيات العزل والفرز بالدقهلية

صرح الدكتور سعد عبد اللطيف مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بخروج 350 متعافي تحسن وشفاء تام من فيروس كورونا بمستشفيات العزل والفرز خلال الاسبوع الماضي.



واوضح مكي ان الخروج جاء بعد تحول نتائجهم من ايجابى إلى سلبي ويتم متابعتهم عن طريق فرق الطب الوقائي.



وجدد وكيل صحة الدقهلية مناشدته لجميع المواطنين على تجنب التجمعات العائلية ومنع التجمعات في المناسبات والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الأفراد في الأماكن العامة مثل الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم وغيرها من الأماكن المغلقه والحرص على ارتداء الكمامات وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين سائلا المولى عزوجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه ويرفع عنا البلاء والوباء