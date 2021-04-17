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دعاء 5 يوم رمضان 2021.. ننشر ادعية اليوم الخامس من رمضان 2021 مكتوبة | "اللهم إني أسألك حُسن الصيام وحُسن الختام"

السبت 17/أبريل/2021 - 10:08 ص
دعاء 5 يوم رمضان 2021
دعاء 5 يوم رمضان 2021
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دعاء 5 يوم رمضان 2021.. ننشر ادعية اليوم الخامس من رمضان 2021 مكتوبة | "اللهم إني أسألك حُسن الصيام وحُسن الختام"

دعاء خامس يوم رمضان 2021، ننشر لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، أدعية اليوم الخامس من شهر رمضان المُعظم 2021 (دعاء 5 يوم رمضان 2021)، ويوجد الكثير من الأدعية والتي تتعدد صيغتها حسب الصيغة التي يود المسلم الترديد بها.

وقد حثنا النبي على ضرورة الدعاء في رمضان وكذلك في جميع الأوقات وبالأخص في الصلاة حيث يكون المسلم قريب من الله، وقد كان الرسول صلى الله والصحابة ومواظبين على الدعاء والصلاة.

دعاء خامس يوم رمضان 2021
يفضل الكثير من الأشخاص الدعاء إلى الخالق والذي يستطيع إزالة جميع الهموم التي توجد بداخل كل إنسان، بالإضافة إلى تحقيق الأدعية التي يتضرع بها الإنسان إلى الله عز وجل، لذلك نضع لكم دعاء خامس يوم رمضان والذي يمكن ترديد أحد هذه ادعية رمضان في الصلاة أو الصيام أو أي وقت تفضلون.

- يارب إن في صوتي دُعاء وفي قلبِي أمنية اللهُم يسر لي الخير حيث كان.

- اللهم أمين لكُل دعاء فاض أو كُتِم، ولكل أُمنية عُلّقت وانتُظِرت.

- إن لم أُحسن في دُعائي لك يا الله، أنت أعلم بما في قلبي فاستجب لِي.

دعاء 5 يوم رمضان 2021
- اللهم لا تحرمني من خمس؛ سترك، وعفوك، ورضاك، وحسن الخاتمة، والجنة.

- يا من دبر ليوسـف أمره، دبر لي أمري و أصلح لي حالي و أمري كله، اللهم اقض حاجتي وفك كربتي وآنس وحدتي وفرج همي ولكل من قال أمين.

- اللهم سنوات عديدة لأمي وقلبها، اللهم بيت لا يخلو من صوتها.

- اللهُم إن كان هذا رمضاني الأخير، اجعله لِي توبة صادقة وحُسن الختام.

- اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك أن تتقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. اللهم إني أسألك حُسن الصيام وحُسن الختام ولا تجعلنا من الخاسرين في رمضان، اللهم اجعلنا ممن تدركهم الرحمة ثم المغفرة ثم العتق من النار.

دعاء 5 يوم رمضان 2021.. ننشر ادعية اليوم الخامس من رمضان 2021 مكتوبة | "اللهم إني أسألك حُسن الصيام وحُسن الختام"

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