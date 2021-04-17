Advertisements

أسعار الذهب اليوم الأحد 17-4-2021 في السوق المحلي

السبت 17/أبريل/2021 - 08:42 ص
بوابة الفجر
Advertisements
استقرت اسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم السبت 17-4-2021، تزامنا مع اازة بورصة الذهب العالمية وجاءت اسعار الذهب اليوم في مصر على النحو التالي: 

أسعار الذهب اليوم السبت 14-4-2021 :

وسجل  سعر عيار 21  إلى 773 جنيه للجرام
 حقق سعر عيار 24  إلى 883 جنيه للجرام
 بلغ عيار 18 إلى 662 جنيه
 سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6775 جنيه.

أسعار الذهب العالمية

وصعدت أسعار الذهب يوم  أمس الجمعة إلى أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع، وتمضي على مسار تحقيق أفضل مكسب أسبوعي منذ منتصف ديسمبر كانون الأول، إذ تدعم الإقبال على المعدن من انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية وضعف الدولار.

وقفز الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 1779 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1426 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 25 فبراير شباط عند 1783.55 دولار في وقت سابق من الجلسة. وهو مرتفع أكثر من اثنين بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري.

وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6 بالمئة إلى 1777.30 دولار.

أخبار تهمك

خبر سار لجماهير الزمالك قبل انطلاق القمة

منذ أقل من ساعة

رسميًا.. غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

منذ حوالي 10 ساعة

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي الكأس

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة تبادلية محتملة بين ميلان وبرشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

حسمها لابورتا.. برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

منذ يوم

بالأسماء.. غيابات الأهلي أمام الزمالك في الدوري

منذ حوالي 15 ساعة

شخصية سرية في "ملوك الجدعنة" تتصدر التريند وتحقق نجاحا شعبيا

منذ حوالي 9 ساعات

عمرو أديب: إثيوبيا بدأت تبني الحائط الخاص بالملء الثاني

منذ حوالي 6 ساعات

خبر سار في الأهلي قبل القمة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. حقيقة تعرض مصر لكتلة هوائية سامة

منذ حوالي 13 ساعة

خبر صادم من "حميات العباسية": أسرة المستشفى امتلأت بمرضى كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. وفاة والدة أحمد خالد صالح إثر فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

المستشفي تعِج بالمُصابين.. تعرف على قائمة مُصابي الأهلي قبل موقعة القمة ضد الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

تحذير من هذه الظاهرة.. بيان من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 19 ساعة

صفقة تبادلية مفاجئة بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:08 ص

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

عاجل.. وفاة والدة أحمد خالد صالح إثر فيروس كورونا

06:11 ص

خبر سار في الأهلي قبل القمة

01:47 ص

عاجل.. حقيقة تعرض مصر لكتلة هوائية سامة

09:31 م

خبر سار لجماهير الزمالك قبل انطلاق القمة

09:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة