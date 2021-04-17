أسعار الذهب اليوم الأحد 17-4-2021 في السوق المحلي

استقرت اسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم السبت 17-4-2021، تزامنا مع اازة بورصة الذهب العالمية وجاءت اسعار الذهب اليوم في مصر على النحو التالي:





أسعار الذهب اليوم السبت 14-4-2021 :





وسجل سعر عيار 21 إلى 773 جنيه للجرام

حقق سعر عيار 24 إلى 883 جنيه للجرام

بلغ عيار 18 إلى 662 جنيه

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6775 جنيه.





أسعار الذهب العالمية





وصعدت أسعار الذهب يوم أمس الجمعة إلى أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع، وتمضي على مسار تحقيق أفضل مكسب أسبوعي منذ منتصف ديسمبر كانون الأول، إذ تدعم الإقبال على المعدن من انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية وضعف الدولار.





وقفز الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 1779 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1426 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 25 فبراير شباط عند 1783.55 دولار في وقت سابق من الجلسة. وهو مرتفع أكثر من اثنين بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري.





وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6 بالمئة إلى 1777.30 دولار.



