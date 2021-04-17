أسعار اللحوم اليوم السبت 17-4-2021 في الأسواق

شهدت أسعار اللحوم البلدى، اليوم السبت17-4-2021، استقرارا فى الأسواق خلال رابع أيام شهر رمضان المبارك.

تراوحت أسعار اللحوم الكندوز بين 120-140 جنيها، الكبدة البلدى 130-150 جنيها، الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو، السجق البلدى 120-130 جنيها.





وتراوح عرق التربيانكو بين 140-160 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار كباب الحلة 130-145 جنيها للكيلو، والمفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، الموزة الكندوز تتراوح بين 130-150 جنيها للكيلو.



