Advertisements

أسعار اللحوم اليوم السبت 17-4-2021 في الأسواق

السبت 17/أبريل/2021 - 08:58 ص
بوابة الفجر
Advertisements
شهدت أسعار اللحوم البلدى، اليوم السبت17-4-2021، استقرارا فى الأسواق خلال رابع أيام شهر رمضان المبارك.
 
تراوحت أسعار اللحوم الكندوز بين 120-140 جنيها، الكبدة البلدى 130-150 جنيها، الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو، السجق البلدى 120-130 جنيها.

وتراوح عرق التربيانكو بين 140-160 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار كباب الحلة 130-145 جنيها للكيلو، والمفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، الموزة الكندوز تتراوح بين 130-150 جنيها للكيلو.

أخبار تهمك

صفقة تبادلية مفاجئة بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي الكأس

منذ حوالي 3 ساعات

حسمها لابورتا.. برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 17 ساعة

عمرو أديب: إثيوبيا بدأت تبني الحائط الخاص بالملء الثاني

منذ حوالي 6 ساعات

تحذير من هذه الظاهرة.. بيان من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 19 ساعة

رسميًا.. غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. وفاة والدة أحمد خالد صالح إثر فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة تبادلية محتملة بين ميلان وبرشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

خبر سار في الأهلي قبل القمة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. حقيقة تعرض مصر لكتلة هوائية سامة

منذ حوالي 13 ساعة

المستشفي تعِج بالمُصابين.. تعرف على قائمة مُصابي الأهلي قبل موقعة القمة ضد الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

شخصية سرية في "ملوك الجدعنة" تتصدر التريند وتحقق نجاحا شعبيا

منذ حوالي 9 ساعات

خبر صادم من "حميات العباسية": أسرة المستشفى امتلأت بمرضى كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

منذ يوم

بالأسماء.. غيابات الأهلي أمام الزمالك في الدوري

منذ حوالي 15 ساعة

خبر سار لجماهير الزمالك قبل انطلاق القمة

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:08 ص

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

عاجل.. وفاة والدة أحمد خالد صالح إثر فيروس كورونا

06:11 ص

خبر سار في الأهلي قبل القمة

01:47 ص

عاجل.. حقيقة تعرض مصر لكتلة هوائية سامة

09:31 م

خبر سار لجماهير الزمالك قبل انطلاق القمة

09:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة