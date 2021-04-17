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الصين تعلن تسجيل إصابة محلية واحدة بكورونا

السبت 17/أبريل/2021 - 10:19 ص
الصين
الصين
وكالات
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أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم السبت، أن البر الرئيسي الصيني أبلغ عن حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، محلية العدوى، في مقاطعة يوننان.

 

وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، إنه تم تسجيل 14 حالة إصابة جديدة وافدة من الخارج فى البر الرئيسي الصيني.

 

وكان من بين هذه الحالات، تم الإبلاغ عن ثلاث حالات في كل من بلدية شنغهاي ومقاطعة قوانغدونغ، وحالتين فى كل من بلدية تيانجين ومقاطعتي سيتشوان وشنشي، وحالة واحدة في كل من منطقة منغوليا الداخلية ومقاطعة تشجيانغ.

 

لفتت لجنة الصحة الوطنية الصينية، إلى أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني بلغ الآن أكثر من 90 ألف حالة، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636 حالة.

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