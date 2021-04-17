



تعرف على موعد اذان المغرب خامس يوم رمضان 2021.. ودعاء النبي عند الإفطار





حسب إمساكية الهيئة العامة للمساحة، يتحدد موعد رفع أذان مغرب اليوم السبت خامس أيام شهر رمضان المبارك، في محافظة القاهرة، نحو الساعة 6.26 مساء، على أن تقام صلاة العشاء والتراويح في الساعة 7.45 مساء.





وقد حددت الإمساكية موعد أذان فجر الأحد سادس أيام الشهر الفضيل في الساعة 3.55 صباحا، على أن يراعي المقيمون خارج القاهرة فروق التوقيت.





وقد ورد في السنة النبوية الشريفة أنه يُسن للصائم وغيره عند تناوله للطعام أن يسمي الله تعالى، فإذا أفطر قال عقب فطره: ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله. وهذا ورد في حديث صحيح رواه أبو داود.





ويقول أيضا من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. رواه ابن ماجه.





وله أن يقول أيضا: اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت. رواه أبو داود.





ومن روائع الدعاء عند الإفطار:

- اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا، وابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك، اللهم بسرّ اسمك اللطيف الطف بنا في جميع الحركات والسكنات والأمور كلها، وخلصنا يا ربنا من كل الشدائد والمصاعب والمحن والمصائب في خير وعافية بلا محنة، ولا تشمت بنا الأعداء والحاسدين يا رب العالمين.





- اللهم خذ بأيدينا من المضائق، واكشف لنا وجوه الحقائق، ووفقنا لما تحب، واعصمنا من الزلل، ولا تسلبنا ستر إحسانك، وقنا مصارع السوء، واكفنا كيد الحاسد وشماتة الأضداد، والطف بنا في سائر تصرفاتنا، واكفنا من جميع جهاتنا، يا أرحم الراحمين.





- إلهي.. إلى من أشكي وأنت موجود ولمن أبكي و بابك غير مردود، ولمن أدعو وأنت فقط المعبود، ولمن أرجو ورجائي فيك غير محدود.





- يارب اجعل عفوك عني دائماً، ورضاك علي قائماً، واجعلني عن الذنوب نادماً، ولباب توبتك قائماً، يا الله يا أرحم الراحمين.





- اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبى يارسول الله.



