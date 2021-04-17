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غائبون حاضرون في رمضان 2021.. أبرزهم احلام الجريتلي في "القاهرة كابول" وهادي الجيار بـ "الاختيار 2"

السبت 17/أبريل/2021 - 10:24 ص
هادي الجيار
هادي الجيار
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غائبون حاضرون في رمضان 2021.. أبرزهم احلام الجريتلي في "القاهرة كابول" وهادي الجيار بـ "الاختيار 2" 

ظهر عدد من النجوم الذين رحلوا عن عالمنا فى دراما رمضان 2021 بعد وفاتهم فى أول العام الحالي، ومن أبرزهم النجم هادي الجيار والراحلة أحلام الجريتلي ويوسف شعبان.

واستطاع الفنان القدير الراحل هادي الجيار أن يخطف الأنظار إليه في ظهوره بالحلقة الأولى من مسلسل الاختيار 2، التى عرضت أمس عبر قناة ON، بعد مشاركته للنجم أحمد مكى فى عدد من المشاهد المختلفة التى تزامنت مع ثورة يونيو 2013.

وفى صورة جديدة نشرها النجم أحمد مكى بصحبة الفنان القدير الراحل هادى الجيار، فى كواليس تصوير مسلسل الاختيار 2، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، طلب من متابعيه الدعاء له بالرحمة والمغفرة، بعد مرور ما يقارب ثلاثة أشهر على رحيله فى يناير الماضى إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وظهر الجيار فى الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار 2، وهو يتجول فى شوارع مصر الجديدة وسط المتظاهرين، بينما يتلقى اتصالا هاتفياً مع ابنه أحمد مكى الذى يجسد شخصية ضابط شرطة يعمل فى منطقة شمال سيناء لطمأنته عليه من حين لآخر.

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.

الراحلة أحلام الجريتلي
أما الراحلة أحلام الجريتلى فقد ظهرت فى مشهد مؤثر، بأحداث الحلقة الثالثة من مسلسل القاهرة كابول، حيث تقدم الراحلة شخصية خيرات السيدة التى تجلس أمام التليفزيون لتتابع أحداث مقتل "المخرج خالد" أحمد رزق وتداعيات مقتله عبر التليفزيون.

"القاهرة كابول" بطولة طارق لطفى، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، خالد كمال، إسراء رخا، كريم قاسم سرور، شيرين، إيناس كامل، حسني شتا، محمد عز، بيومي فؤاد، رشدي الشامي، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام علي. 

الراحل يوسف شعبان
وظهر النجم الراحل يوسف شعبان في أحد الأعمال المعروضة فى دراما رمضان هذا العام، وهو مسلسل ملوك الجدعنة للنجمين عمرو سعد ومصطفى شعبان، بعدما رحل بعد رحلة إبداع وعطاء فني استمرت لأكثر من 60 عامًا إثر إصابته بفيروس كورونا ليفقد الفن أحد أعمدته ومبدعيه.

غائبون حاضرون في رمضان 2021.. أبرزهم احلام الجريتلي في "القاهرة كابول" وهادي الجيار بـ "الاختيار 2" 

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