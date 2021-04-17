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روسيا تعتقل دبلوماسيًا أوكرانيًا بتهمة محاولة الوصول إلى معلومات سرية

السبت 17/أبريل/2021 - 10:35 ص
الأمن الروسي
الأمن الروسي
وكالات
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اعتقلت قوات الأمن الروسية، صباح اليوم السبت، دبلوماسيًا أوكرانيًا بتهمة محاولة الوصول إلى معلومات سرية، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

                

وكانت السلطات الروسية، حذرت في وقت سابق، الدول من إمداد كييف بأسلحة وسط تصعيد للصراع في شرق أوكرانيا.

 

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في تصريحات أدلى بها خلال زيارته لمصر: "نحث جميع الدول المسئولة التي نتواصل معها- وتركيا واحدة منها- على أن تحلل بدقة الموقف والتصريحات العدائية المستمرة من جانب نظام كييف، كما نحذرها من تشجيع هذه التطلعات العسكرية".

ويأتي التحذير على خلفية قيام تركيا بتسليم طائرات مسيرة مسلحة كانت أوكرانيا وقعت عقدا بشأنها في عام 2019، وقد تم تسليم 6 طائرات مسيرة بالفعل، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام.

 

ووفقًا لوزارة الدفاع في كييف، وتم إبرام عقود أخرى لتسليم طائرات مسيرة، بما في ذلك الذخيرة وكذلك لبناء زوارق دورية في ديسمبر.

 

وانتقد لافروف أيضًا نشر سفن حربية أمريكية في البحر الأسود، قائلًا: إن السؤال لا يزال بلا إجابة بشأن ما تريده الولايات المتحدة هناك على بعد آلاف الكيلومترات من أراضيها.

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روسيا اوكرانيا اعتقال دبلوماسي

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