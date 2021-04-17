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جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم السبت

السبت 17/أبريل/2021 - 10:36 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم قبل مواجهات اليوم السبت.


مازال يحتل فريق إنتر ميلان صدارة جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 74 نقطة، ومتفوقًا عن غريمه التقليدي ميلان صاحب المرتبة الثاني برصيد 63 نقطة.

وإليكم جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز كالآتي:-

1 – إنتر ميلان 74 نقطة.
2 – ميلان 63 نقطة.
3- يوفنتوس 62 نقطة
4 – أتالانتا 61 نقطة.
5 – نابولي 59 نقطة.
6– لاتسيو 55 نقطة.
7- روما 54 نقطة.
8 – ساسولو 43 نقطة.
9 – هيلاس فيرونا 41 نقطة.
10 – سامبدوريا 36 نقطة.
11 – بولونيا 34 نقطة.
12 – أودينيزي 33 نقطة.
13 – جنوى 32 نقطة.
14 – سبيزيا 32 نقطة.
15 – فيورنتينا 30 نقطة.
16 – بينفينتو 30 نقطة.
17 – تورينو 27 نقاط.
18 – كالياري 22 نقاط.
19 – بارما 20 نقاط.
20 – كروتوني 15 نقطة.

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