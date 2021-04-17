جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم السبت

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جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم السبت
السبت 17/أبريل/2021 - 10:36 ص
غدير أحمد
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يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم قبل مواجهات اليوم السبت.
مازال يحتل فريق إنتر ميلان صدارة جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 74 نقطة، ومتفوقًا عن غريمه التقليدي ميلان صاحب المرتبة الثاني برصيد 63 نقطة.
وإليكم جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز كالآتي:-
1 – إنتر ميلان 74 نقطة.
2 – ميلان 63 نقطة.
3- يوفنتوس 62 نقطة
4 – أتالانتا 61 نقطة.
5 – نابولي 59 نقطة.
6– لاتسيو 55 نقطة.
7- روما 54 نقطة.
8 – ساسولو 43 نقطة.
9 – هيلاس فيرونا 41 نقطة.
10 – سامبدوريا 36 نقطة.
11 – بولونيا 34 نقطة.
12 – أودينيزي 33 نقطة.
13 – جنوى 32 نقطة.
14 – سبيزيا 32 نقطة.
15 – فيورنتينا 30 نقطة.
16 – بينفينتو 30 نقطة.
17 – تورينو 27 نقاط.
18 – كالياري 22 نقاط.
19 – بارما 20 نقاط.
20 – كروتوني 15 نقطة.
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