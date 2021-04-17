موقف مصابي الأهلي من القمة أمام الزمالك

يعيش جماهير القلعة الحمراء حالة من القلق بعد كثرة الإصابات التي لحقت بالفريق قبل أيام من مباراة القمة أمام الزمالك.









ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي غريمه التقليدي نادي الزمالك في تمام التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار منافسات الدوري المصري ا لممتاز.









وتأكد غياب كل من التونسي على معلول ومحمد هاني وحمدي فتحي وياسر إبراهيم وجونيور أجايي بسبب الاصابة.









في حين لم يتحدد موقف الحارس محمد الشناوي الذي أصيب بفيروس كورونا، ووليد سليمان الذي شعر بآلام على مستوى العضلة الخلفية في مباراة فريقه الأخيرة بكأس مصر.









وعلى صعيد آخر أكد الجهاز الطبي بالنادي الأهلي برئاسة الدكتور أحمد أبو عبلة، تحسن حالة أكرم توفيق وجاهزيته لمباراة القمة بعد الكدمة التي تعرض لها في مباراة النصر بالكتف.