Advertisements

"الزراعة": صحة الحيوان العالمية تعتمد 16 منشأة مصرية خالية من انفلونزا الطيور

السبت 17/أبريل/2021 - 10:08 ص
بوابة الفجر
محمد عصام
Advertisements


أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح ان منظمة صحة الحيوان العالمية(OIE  ) أعلنت عن اعتماد 16 منشأة مصرية جديدة خالية من انفلونزا الطيور وقد نشرت المنظمة العالمية الخبر على موقعها الرسمي ليصبح اجمالى عددٍ المنشآت 30 .

وأضاف القصير أن المنشآت الجديدة تشمل 12 موقع تسمين دجاج و 4 مجازر دواجن، الأمر الذي يتيح للمنشآت الجديدة تصدير للخارج دواجن مجمدة و مبردة ومجزءات ومصنعات الدواجن. 

مشيرا إلى أنه تم اعتماد 14 منشاة فى بونيو 2020 من قبل المنظمة، اليوم باعتماد 16 منشأة يفتح باب تصدير لحوم الدواجن و منتجاتها بالإضافة الي بيض المائدة وبيض التفريخ كتاكيت التسمين وكتاكيت البياض.

أشاد وزير الزراعة أشاد بالجهود التي بذلتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية لدى المنظمة الدولية والتي أثمرت عن هذا الإنجاز الكبير باعتماد المنشآت المصرية خالية من انفلونزا الطيور كما وجه الشكر إلى معهد صحة الحيوان للقدرات التشخيصية المتميزة  وإلى المزارع والمجازر المشاركة فى برنامج الاعتماد الدولى لمًا أبدته من التعاون مع الهيئة الخدمات البيطرية والالتزام  فى تطبيق إجراءات وانظمة الامن الحيوى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الزراعة الزراعة الاقتصاد اخبار الاقتصاد اليوم اخبار الاقتصاد الان

أخبار تهمك

شخصية سرية في "ملوك الجدعنة" تتصدر التريند وتحقق نجاحا شعبيا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وفاة والدة أحمد خالد صالح إثر فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عمرو أديب: إثيوبيا بدأت تبني الحائط الخاص بالملء الثاني

منذ حوالي 7 ساعات

خبر صادم من "حميات العباسية": أسرة المستشفى امتلأت بمرضى كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

رسميًا.. غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

منذ حوالي 11 ساعة

تحذير من هذه الظاهرة.. بيان من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 20 ساعة

حسمها لابورتا.. برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 18 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في نصف نهائي كأس الأتحاد الإنجليزي

منذ نصف ساعة

موقف مصابي الأهلي من القمة أمام الزمالك

منذ أقل من ساعة

خبر سار لجماهير الزمالك قبل انطلاق القمة

منذ أقل من ساعتين

المستشفي تعِج بالمُصابين.. تعرف على قائمة مُصابي الأهلي قبل موقعة القمة ضد الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

خبر سار في الأهلي قبل القمة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. حقيقة تعرض مصر لكتلة هوائية سامة

منذ حوالي 14 ساعة

بالأسماء.. غيابات الأهلي أمام الزمالك في الدوري

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

منذ يومين

صفقة تبادلية مفاجئة بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

رسميًا.. مصر ضمن قائمة الدول الخالية من مرض أنفلونزا الطيور

الخدمات البيطرية: إعلان مصر خالية من أنفلونزا الطيور فرصة لاستئناف التصدير (فيديو)

وزير الزراعة يكشف عن الخطة المستقبلية للنهوض بصناعة الدواجن

الزراعة: الامارات توافق على استيراد الكتاكيت من مصر

رسميًا.. الإمارات توافق على استيراد الماشية الحية من مصر

رسميًا.. "الزراعة" تعلن موافقة الإمارات على استيراد الماشية الحية من مصر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:31 ص

خبر سار لجماهير الزمالك قبل انطلاق القمة

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

01:08 ص

عاجل.. وفاة والدة أحمد خالد صالح إثر فيروس كورونا

06:11 ص

خبر سار في الأهلي قبل القمة

01:47 ص

قناة مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في نصف نهائي كأس الأتحاد الإنجليزي

11:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة