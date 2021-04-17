"الزراعة": صحة الحيوان العالمية تعتمد 16 منشأة مصرية خالية من انفلونزا الطيور









أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح ان منظمة صحة الحيوان العالمية(OIE ) أعلنت عن اعتماد 16 منشأة مصرية جديدة خالية من انفلونزا الطيور وقد نشرت المنظمة العالمية الخبر على موقعها الرسمي ليصبح اجمالى عددٍ المنشآت 30 .





وأضاف القصير أن المنشآت الجديدة تشمل 12 موقع تسمين دجاج و 4 مجازر دواجن، الأمر الذي يتيح للمنشآت الجديدة تصدير للخارج دواجن مجمدة و مبردة ومجزءات ومصنعات الدواجن.





مشيرا إلى أنه تم اعتماد 14 منشاة فى بونيو 2020 من قبل المنظمة، اليوم باعتماد 16 منشأة يفتح باب تصدير لحوم الدواجن و منتجاتها بالإضافة الي بيض المائدة وبيض التفريخ كتاكيت التسمين وكتاكيت البياض.





أشاد وزير الزراعة أشاد بالجهود التي بذلتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية لدى المنظمة الدولية والتي أثمرت عن هذا الإنجاز الكبير باعتماد المنشآت المصرية خالية من انفلونزا الطيور كما وجه الشكر إلى معهد صحة الحيوان للقدرات التشخيصية المتميزة وإلى المزارع والمجازر المشاركة فى برنامج الاعتماد الدولى لمًا أبدته من التعاون مع الهيئة الخدمات البيطرية والالتزام فى تطبيق إجراءات وانظمة الامن الحيوى.



