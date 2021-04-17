زراعة الوادي الجديد عن مشاكل النخيل: "قدرنا نتعامل مع السوسة"

قال محمد كامل ضاحي، وكيل مديرية الزراعة بالوادي الجديد، إنهم يعملون على المحافظة على المياه ويقوكون بتطوير سبل الري من الري بالغمر إلى أنظمة الري الحديث.

وأشار "ضاحي"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن محافظة الوادي الجديد اتجهت إلى زراعة أنواع جديدة من النخيل، ومن أفضل أنواع النخيل التي يتم زراعتها هو النخيل الصعيدي حيث له عدة استخدامات، لافتا إلى أن كل أراضي الوادي الجديد تصلح لزراعة النخيل، ولكن المشكلة تكمن في المياه.

وأضاف أن "سوسة النخيل" هى أكثر ما يقلق في زراعة النخيل، لافتا إلى أنهم وفروا أجهزة لعلاج وحقن النخيل للحماية منها، معقبا: "قدرنا نتعامل مع السوسة لتجنب الإصابة بها".

