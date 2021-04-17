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"وفا": 4500 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية

السبت 17/أبريل/2021 - 10:45 ص
قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
وكالات
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أفادت وكالة "وفا"، اليوم السبت، بأن 4500 أسير فلسطيني، بينهم 140 طفلا قاصرا، و41 امرأة، يقبعون داخل السجون الإسرائيلية.

 

وأشارت وكالة "وفا"، في إحصائية بعدد الأسرى نشرتها بمناسبة "يوم الأسيرالفلسطيني"، إلى أنهم يقبعون في 23 سجنا ومركز توقيف.

 

وذكرت الوكالة، أن عدد الأسرى الفلسطينيين القدامي المعتقلين، بلغ قبل توقيع اتفاقية أوسلو، 25 أسيرا، أقدمهم الأسيران، كريم يونس، وماهر يونس، المعتقلان بشكلٍ متواصل منذ عام 1983.

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فلسطين السجون الاسرائيلية الاسرى

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