Advertisements

ارتفاع عائدات قناة السويس إلى 7.4 مليار جنيه فبراير الماضي

السبت 17/أبريل/2021 - 10:28 ص
بوابة الفجر
Advertisements
ارتفعت عائدات هيئة قناة السويس في شهر فبراير الماضي بشكل طفيف، ليصل إلى 7.4 مليار جنيه مقابل 7.2 مليار جنيه في شهر فبراير عام 2020، بزيادة بلغت 200 ألف جنيه.
 
وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع أعداد السفن العابرة بهيئة قناة السويس ليصل إلى 1152 سفينة في شهر فبراير الماضي، مقابل 1107 سفينة في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 45 سفينة، بينما بلغ عدد ناقلات البترول العابرة نحو 380 سفينة في فبراير الماضي، مقابل 418 سفينة في نفس الشهر عام 2020.
 
وأوضحت بيانات الإحصاء، أن حجم حمولة السفن بلغ نحو 97.6 مليون طن في شهر فبراير الماضي، مقابل 99.9 مليون طن في نفس الشهر عام 2020.
 
وكانت حركة الملاحة بالقناة قد سجلت خلال عام 2019 عبور 18880 سفينة، مقابل عبور 18174 سفينة خلال عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 3.9%، فيما بلغت إجمالي الحمولات الصافية العابرة لقناة السويس 1.2 مليار طن صافي خلال عام 2019 مقابل 1.1 مليار طن خلال عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 5.9% .
 
وزادت كمية البضائع العابرة لقناة السويس من 983 مليون طن خلال عام 2018 إلى 1031 مليون طن خلال عام 2019 بنسبة قدرها 4.9%، وزادت حصيلة الإيرادات المحققة بالدولار من 5.7 مليار دولار عام 2018 إلى 5.8 مليار دولار عام 2019 بنسبة زيادة قدرها 1.3.
 

أخبار تهمك

تحذير من هذه الظاهرة.. بيان من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 20 ساعة

خبر سار في الأهلي قبل القمة

منذ حوالي 10 ساعات

عمرو أديب: إثيوبيا بدأت تبني الحائط الخاص بالملء الثاني

منذ حوالي 7 ساعات

بالأسماء.. غيابات الأهلي أمام الزمالك في الدوري

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

منذ يومين

شخصية سرية في "ملوك الجدعنة" تتصدر التريند وتحقق نجاحا شعبيا

منذ حوالي 11 ساعة

حسمها لابورتا.. برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 18 ساعة

خبر صادم من "حميات العباسية": أسرة المستشفى امتلأت بمرضى كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وفاة والدة أحمد خالد صالح إثر فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في نصف نهائي كأس الأتحاد الإنجليزي

منذ نصف ساعة

خبر سار لجماهير الزمالك قبل انطلاق القمة

منذ أقل من ساعتين

صفقة تبادلية مفاجئة بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. حقيقة تعرض مصر لكتلة هوائية سامة

منذ حوالي 14 ساعة

المستشفي تعِج بالمُصابين.. تعرف على قائمة مُصابي الأهلي قبل موقعة القمة ضد الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

موقف مصابي الأهلي من القمة أمام الزمالك

منذ أقل من ساعة

رسميًا.. غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:31 ص

خبر سار لجماهير الزمالك قبل انطلاق القمة

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

01:08 ص

عاجل.. وفاة والدة أحمد خالد صالح إثر فيروس كورونا

06:11 ص

خبر سار في الأهلي قبل القمة

01:47 ص

قناة مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في نصف نهائي كأس الأتحاد الإنجليزي

11:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة