مجهولون يطلقون الرصاص على أحد الأشخاص لسرقته بطريق ميت السباع ببنها

أطلق مجهولين الرصاص على أحد الأشخاص بطريق ميت السباع دائرة مركز بنها، لسرقته بالإكراه بعد أن قاومهم عندما حاولوا سرقة دراجته النارية، وعندما سقط غارقا في دماءه استولوا على الدراجة وفروا هاربين، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





وتلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء حاتم الحداد مدير مباحث المديرية، يفيد تلقيه إشارة من مستشفى بنها العام، بوصول أحد الأشخاص مصابا بطلق خرطوش.



