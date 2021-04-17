Advertisements
مجهولون يطلقون الرصاص على أحد الأشخاص لسرقته بطريق ميت السباع ببنها
السبت 17/أبريل/2021 - 10:47 ص
محمد ضوه
Advertisements
أطلق مجهولين الرصاص على أحد الأشخاص بطريق ميت السباع دائرة مركز بنها، لسرقته بالإكراه بعد أن قاومهم عندما حاولوا سرقة دراجته النارية، وعندما سقط غارقا في دماءه استولوا على الدراجة وفروا هاربين، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وتلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء حاتم الحداد مدير مباحث المديرية، يفيد تلقيه إشارة من مستشفى بنها العام، بوصول أحد الأشخاص مصابا بطلق خرطوش.
وانتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، وتبين أن المجني عليه كان يقود دراجة نارية على طريق ميت السباع دائرة مركز بنها، فقام مجهولين باستيقافه لسرقته بالإكراه، وأشهروا سلاحا ناريا في وجهه، إلا أنه قاومهم فأطلق أحدهم عيار ناري من فرد خرطوش كان بحوزته فسقط على الأرض مصابا، واستولوا على دراجته وفروا هاربين.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements