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في الحلقة الرابعة من "نجيب زاهي زركش" يحيى الفخراني يرفض إجراء تحليل الـDNA

السبت 17/أبريل/2021 - 10:47 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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عرضت قناة "ON" أمس الحلقة الرابعة من مسلسل "نجيب زاهي زركش" للفنان يحيى الفخراني، ودارت أحداثها حول اجتماع "نجيب زاهي زركش" بأولاده الثلاثة من زوجته شفيقة "هالة فاخر"، وأخذ عينة شعر وأضافر ولعاب من الفم من كل واحد منهم، وذلك لتحليلها ومعرفة من هو ابنه منهم من خلال تحليل الـ DNA.

غضب نجيب بعدما طلب الطبيب الحصول على عينه منه، مما جفعه يقوم بإلقاء العينات في وجه.

كما انتحل يحيي الفخراني شخصية سائقه "طريف" أثناء جلوسه مع الشاب الذي أراد الزواج من رنا رئيس ابنة شقيقته، وكشف له عن حالته المادية المتدهورة، ليعرف إذا كان هذا الشاب يحبها بالفعل أم أنه طامع في مالها، وكانت المفاجأة أنه تراجع عن قراره، وعلى الفور كشف له "نجيب" عن المقلب، رافضًا زواجه من ابنة شقيقته.

مسلسل نجيب زاهى زركش، بطولة يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى وإنتاج سينرجى.

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