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اندلاع حريق بمول تجاري في الرياض

السبت 17/أبريل/2021 - 10:56 ص
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
وكالات
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اندلع حريق بحي الملك فهد بالرياض، نتج عنه إصابة 10 حالات باختناق، وتمَّ علاج 9 حالات بالموقع ونقلت حالة واحدة لأقرب مستشفى من الموقع.

 

وتلقت غرفة العمليات، بلاغًا بحريق بأحد الأسواق التجارية بشمال الرياض عند الساعة 17.22، وتمَّ توجيه على الفور 4 فرق إسعافية للموقع، حيث تم معالجة 9 حالات مصابة باختناق ونقلت حالة واحدة لأقرب مستشفى، وفقًا للمتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل.

 

وأوضح الجلاجل، أنه تم الانتهاء من الحادث عند الساعة 22.49، كما شاركت القيادة الميدانية في مباشرته حتى الانتهاء منه، مشيرًا إلى أنها شاركت في عمليات الإسعاف التوجيه والتنسيق ما بين الفرق الإسعافية والمستشفيات المنقول لها.

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