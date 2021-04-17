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القبض على 4 عاطلين بقليوب وبحوزتهم كيلو حشيش وهيروين
السبت 17/أبريل/2021 - 10:58 ص
محمد ضوه
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تمكن ضباط مباحث مركز قليوب، اليوم السبت، من القبض على 4 عاطلين وبحوزتهم كيلو حشيش وهيروين و50 قرص مخدر وبندقيتين خرطوش وكمية من الطلقات، وأحيل المتهمين لنيابة قليوب، فأمرت بحبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات وتحريز المضبوطات، وإرسال عينة منها للمعمل الجنائي لتحليلها.
وتلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارً من اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، بإلقاء القبض على 4 عاطلين وبحوزتهم كمية من الحشيش والهيروين والأقراص المخدرة وبندقيتين خرطوش.
انتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية وتبين أن المتهمين هم "ه.ا.م" 37 عاما، عاطل، و"و.ا.م" 42 عاما، عاطل، و"س.ا.م" 43 عاما، عاطل، و"ا.ع.م" 45 عاما، عاطل، ومقيمين منطي التابعة لمركز قليوب وبحوزتهم سلاح ناري بندقية خرطوش ماركة Gobalt مطموسة الأرقام، وسلاح ناري فرد خرطوش، و5 طلقات من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 350 جرام، وكمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 660 جرام، و50 قرص مخدر.
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