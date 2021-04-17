القبض على 4 عاطلين بقليوب وبحوزتهم كيلو حشيش وهيروين

تمكن ضباط مباحث مركز قليوب، اليوم السبت، من القبض على 4 عاطلين وبحوزتهم كيلو حشيش وهيروين و50 قرص مخدر وبندقيتين خرطوش وكمية من الطلقات، و أحيل المتهمين لنيابة قليوب، فأمرت بحبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات وتحريز المضبوطات، وإرسال عينة منها للمعمل الجنائي لتحليلها.





وتلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارً من اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، بإلقاء القبض على 4 عاطلين وبحوزتهم كمية من الحشيش والهيروين والأقراص المخدرة وبندقيتين خرطوش.



